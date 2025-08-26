Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 02:49

Восемь украинских военных доставили к следователям в Курской области

Восемь военных ВСУ доставили к следователям в Курской области из-за преступлений

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Признаки преступлений против мирного населения выявлены в действиях восьми украинских военнослужащих, ранее сдавшихся в плен в Курской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что они переданы военным следователям для проведения допроса.

Из них трое задержаны за минувшую неделю. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса, так как в их действиях имеются признаки преступления против мирного населения, — пояснил собеседник агентства.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Брянской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, обученной западными спецслужбами. В результате спецоперации трое диверсантов были ликвидированы, еще трое задержаны.

До этого жительницу Крыма Алину Грек приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к теракту. Фигурантка планировала за деньги уничтожить железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе республики по заданию сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины.

ВСУ
военные
Украина
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться этой осенью
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 августа, новый аллерген
Президент Финляндии Стубб изменил риторику по конфликту на Украине
Восемь украинских военных доставили к следователям в Курской области
«Здравый смысл»: Слуцкий обратил внимание на новую западную тенденцию
Сын застрявшей на горе Наговициной обратился к Краснову и Лаврову
Рубио обсудил с главами ЕС прогресс по завершению конфликта на Украине
Полпред президента стал кандидатом на пост генпрокурора
Антидопинговое агентство наказало почти 300 российских спортсменов
Никакая РЭБ не собьет. Чудо-дрон «Квазимачта» напугал Киев и НАТО
Получившего российский паспорт футболиста вызвали на родину
Генпрокуратура требует признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»
Москвичи проголосовали за модернизацию дома-книжки на Новом Арбате
Вуди Аллен отреагировал на критику своего участия в Московской неделе кино
Московский бизнесмен умер за рулем люксовой иномарки
«Один дома», роман с Кунис и наркозависимость: как живет Маколей Калкин
ПВО вечером ликвидировала почти 40 беспилотников над восемью регионами РФ
Кабмин предложил Путину расторгнуть еще одну конвенцию Совета Европы
Почему на Тихона Страстного, 26 августа, нельзя спать на двух подушках
Стоимость биткоина упала ниже $110 тысяч
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.