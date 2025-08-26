Восемь украинских военных доставили к следователям в Курской области

Признаки преступлений против мирного населения выявлены в действиях восьми украинских военнослужащих, ранее сдавшихся в плен в Курской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что они переданы военным следователям для проведения допроса.

Из них трое задержаны за минувшую неделю. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса, так как в их действиях имеются признаки преступления против мирного населения, — пояснил собеседник агентства.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Брянской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, обученной западными спецслужбами. В результате спецоперации трое диверсантов были ликвидированы, еще трое задержаны.

До этого жительницу Крыма Алину Грек приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к теракту. Фигурантка планировала за деньги уничтожить железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе республики по заданию сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины.