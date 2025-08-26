Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Слуцкий призвал уравнять зарплаты учителей во всех регионах России

В России нужно создать единую федеральную систему оплаты труда для учителей, чтобы уравнять их заработную плату во всех регионах, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, лишь в том случае, если будет решен вопрос с зарплатами педагогов, школьное образование в стране будет соответствовать всем современным требованиям.

Каждый год мы выпускаем тысячи дипломированных учителей, но в школы идут работать единицы. Проблема — в низких зарплатах и очевидном неравенстве. Разрыв в оплате труда между регионами пугающий, — пояснил он.

Слуцкий напомнил, что в Москве средняя зарплата учителя превышает 143 тысячи рублей, а в Ивановской области — чуть больше 45 тысячи рублей. Вознаграждение учителей должно по всей страны быть одинаковым, уверен он.

Ранее Министерство просвещения РФ утвердило недельные нормы рабочего времени за одну ставку зарплаты для педагогов разных специальностей. Согласно приказу, базовая норма для школьных учителей составляет 18 часов преподавательской работы в неделю.

До этого Минпросвещения России подготовило несколько моделей школьных расписаний для 1–11-х классов, которые помогут снизить учебную нагрузку на детей. Рекомендации уже согласованы с Роспотребнадзором и направлены в регионы. Адаптировать модели под свои условия сможет каждая школа.

