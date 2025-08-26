Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 02:42

«Здравый смысл»: Слуцкий обратил внимание на новую западную тенденцию

Слуцкий: здравый смысл стал пробиваться на европейском пространстве

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здравый смысл стал увереннее пробиваться на европейском пространстве на фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. По его словам, такая тенденция теперь наблюдается не только в Словакии и Венгрии, но и в других странах.

На фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта здравый смысл стал увереннее пробиваться и на европейском пространстве. И не только в Словакии или Венгрии, — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сроки возможной встречи президентов РФ и Украины зависят от них самих. Он считает важным, чтобы первая встреча лидеров прошла без его участия, обе стороны должны сами все решить без третьих сторон, пояснил он.

Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине рано или поздно будет остановлен. Глава Белого дома признался: раньше ему казалось, что решить его будет несложно, но такое представление было ошибочным.

Тем временем он констатировал, что у него состоялся очередной разговор с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что все его диалоги с российским президентом были хорошими.

Леонид Слуцкий
Европа
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться этой осенью
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 августа, новый аллерген
Президент Финляндии Стубб изменил риторику по конфликту на Украине
Восемь украинских военных доставили к следователям в Курской области
«Здравый смысл»: Слуцкий обратил внимание на новую западную тенденцию
Сын застрявшей на горе Наговициной обратился к Краснову и Лаврову
Рубио обсудил с главами ЕС прогресс по завершению конфликта на Украине
Полпред президента стал кандидатом на пост генпрокурора
Антидопинговое агентство наказало почти 300 российских спортсменов
Никакая РЭБ не собьет. Чудо-дрон «Квазимачта» напугал Киев и НАТО
Получившего российский паспорт футболиста вызвали на родину
Генпрокуратура требует признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»
Москвичи проголосовали за модернизацию дома-книжки на Новом Арбате
Вуди Аллен отреагировал на критику своего участия в Московской неделе кино
Московский бизнесмен умер за рулем люксовой иномарки
«Один дома», роман с Кунис и наркозависимость: как живет Маколей Калкин
ПВО вечером ликвидировала почти 40 беспилотников над восемью регионами РФ
Кабмин предложил Путину расторгнуть еще одну конвенцию Совета Европы
Почему на Тихона Страстного, 26 августа, нельзя спать на двух подушках
Стоимость биткоина упала ниже $110 тысяч
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.