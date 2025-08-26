«Здравый смысл»: Слуцкий обратил внимание на новую западную тенденцию

Здравый смысл стал увереннее пробиваться на европейском пространстве на фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. По его словам, такая тенденция теперь наблюдается не только в Словакии и Венгрии, но и в других странах.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сроки возможной встречи президентов РФ и Украины зависят от них самих. Он считает важным, чтобы первая встреча лидеров прошла без его участия, обе стороны должны сами все решить без третьих сторон, пояснил он.

Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине рано или поздно будет остановлен. Глава Белого дома признался: раньше ему казалось, что решить его будет несложно, но такое представление было ошибочным.

Тем временем он констатировал, что у него состоялся очередной разговор с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что все его диалоги с российским президентом были хорошими.