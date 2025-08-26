Бывшего главу ЛДЦ МО РФ Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору медицинской службы Константину Кувшинову, сообщил ТАСС. По данным следствия, он причастен к хищению более 57 млн рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования.

Возбудить в отношении генерал-майора медицинской службы Кувшинова Константина Эдуардовича уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — говорится в документах.

В настоящее время Кувшинов помещен под стражу. Он возглавлял ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025 года, ранее занимал пост начальника лечебно-профилактического управления — заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. В рамках расследования проходят также еще три фигуранта, в отношении которых избраны меры пресечения.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы. В частности, были изъяты офицерский кортик люфтваффе 1937 года, парадная шпага унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французская морская офицерская шпага 1837 года.