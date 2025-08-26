Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 августа, новый аллерген

Какой сегодня в столичном регионе уровень пыльцы? У поллинозников появилась новая угроза? Отвечаем на эти вопросы в нашем традиционном анализе.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Во вторник, 26 августа, будет холодно: максимальная температура не превысит +14 °C. Утро начнется с дождей, которые, однако, не смогут кардинально очистить атмосферу. В остальное время ожидается переменная облачность.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 26 августа

Ситуация с пыльцой сегодня усложнилась. К привычным угрозам присоединился новый, крайне агрессивный аллерген — амброзия. Уровень ее пыльцы сейчас средний, в диапазоне от 31 до 100 единиц на кубометр. Если у вас аллергия на этот сорняк, будьте особенно осторожны.

Активность злаков постепенно сходит на нет, концентрация сохраняется на средней отметке. Уровень пыльцы полыни в воздухе остается низким, и ее пик цветения уже позади.

И, к сожалению, в Москве по-прежнему сохраняется высокий уровень спор плесневых грибков, таких как альтернария и кладоспориум. Их концентрация достигает очень высоких показателей, что может вызвать серьезные симптомы у аллергиков.

Даже прохладная и дождливая погода неспособна снизить аллергенную нагрузку. Поллинозникам рекомендуем максимально ограничить пребывание на улице, особенно в парках и загородных зонах, держать окна закрытыми и строго следовать предписаниям врача.