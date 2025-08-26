Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиян предупредили о штрафах за умышленную остановку лифта

Юрист Русяев: умышленная остановка лифта грозит штрафом в пять тысяч рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

За умышленную остановку лифта без уважительной причины предусмотрен штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, данные действия подпадают под административный закон о нарушении требований безопасной эксплуатации лифтового оборудования.

Федеральный закон № 23-ФЗ дополнил КоАП РФ статьей 9.1.1, устанавливающей административную ответственность за нарушение требований безопасной эксплуатации лифтов. Граждане, создающие угрозу жизни и здоровью, включая умышленную остановку лифтов без уважительных причин, могут быть оштрафованы на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей либо дисквалификация сроком до полутора лет. Юридические лица рискуют получить штраф от 300 тысяч до 350 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, — сказал Русяев.

Он уточнил, что за ложные вызовы диспетчера лифта предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей за первое нарушение. По словам юриста, при повторных ложных вызовах штраф увеличивается до пяти тысяч рублей либо назначаются обязательные работы.

Специального штрафа за досуговое катание в лифтах законодательством не предусмотрено. В Госдуму внесен законопроект, который ограничит право технического обслуживания лифтов только специализированными организациями из особого реестра, — добавил Русяев.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в случае самовольного остекления или обшивки балкона грозит штраф до 2,5 тысячи рублей. По его словам, помимо денежного взыскания, собственника обяжут сделать демонтаж за свой счет.

