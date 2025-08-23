Фисташки, бекон и сыр — эти крутые мини-боллы стали хитом нашей кухни

Сырные шарики с беконом и фисташками — это идеальная закуска для праздничного стола или фуршета. Нежная творожная основа в сочетании с хрустящим беконом и пикантными фисташками создает неповторимый вкус. Простота приготовления и эффектная подача делают это блюдо универсальным выбором для любого мероприятия.

Для приготовления обжарьте 70 г бекона до хрустящего состояния и мелко нарежьте. 50 г фисташек измельчите в блендере. Смешайте 180 г творожного сыра с 70 г натертой брынзы до однородной массы. Чайной ложкой сформируйте шарики и обваляйте их в смеси бекона и фисташек. Перед подачей воткните в каждый шарик хрустящую палочку — это придаст закуске оригинальный вид и удобство сервировки.

Готовые шарики получаются с нежной кремовой серединкой и аппетитной хрустящей оболочкой. Подавайте их сразу после приготовления, чтобы сохранить контраст текстур.

