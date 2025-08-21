Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 10:45

Мать невесты скончалась на свадьбе дочери

В Индии мать невесты скончалась от инфаркта во время свадьбы

В Индии во время свадьбы мать невесты 38-летняя Кальяни потеряла сознание и скончалась, передает News Meter. Причиной стала остановка сердца, вызванная инфарктом.

Инцидент случился, когда Кальяни сопровождала свою дочь Синдху в дом супруга. Женщину срочно госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. В понедельник, 18 августа, семья организовала похороны Кальяни, что омрачило свадебное торжество, на котором присутствовало большое количество родственников.

Ранее в Пермском крае кардиохирурги спасли 53-летнего мужчину с тяжелой аритмией после инфаркта. Его сердце останавливалось 418 раз. В 2019 году у пациента случился инфаркт, который привел к образованию рубца и аритмии. Установленный ранее дефибриллятор исчерпал заряд за четыре месяца, хотя был рассчитан на пять лет работы.

До этого кардиолог Антон Вахляев озвучил основные предвестники инфаркта. Ишемическая болезнь сердца часто проявляется через стенокардию — боли за грудиной во время физической нагрузки. Эксперт подчеркнул, что лишний вес и гипертония существенно повышают риск инфарктов и инсультов.

