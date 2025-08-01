Россиянин умер и воскрес 418 раз за четыре месяца Пермяк умер и ожил 418 раз после обширного инфаркта миокарда

В Пермском крае кардиохирурги спасли 53-летнего мужчину с аритмией после инфаркта, сообщили в Пермском клиническом кардиологическом диспансере. Его сердце останавливалось и «заводилось» 418 раз.

В 2019 году мужчина перенес обширный инфаркт, образовавшийся рубец со временем привел к развитию тяжелой формы аритмии, что и потребовало имплантации дефибриллятора в марте этого года. Устройство рассчитано на пять лет работы, затем оно меняется на новое. Но тестируя его в реанимации Верещагинской больницы, выяснилось, что заряд батареи исчерпан. Всего за четыре месяца был полностью израсходован его ресурс, — рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Кардиодиспансера Сергей Кучеренко.

На следующий день после приезда пациенту была проведена операция по установке нового кардиовертера-дефибриллятора взамен вышедшего из строя. В настоящее время пациент готовится ко второму этапу лечения — радиочастотной абляции (РЧА), которая представляет собой метод разрушения очагов аритмии с помощью высокочастотного электрического тока.

Ранее в Иркутске хирурги провели уникальную операцию по удалению многокамерной кисты селезенки у девятилетней девочки. Ребенка доставили из Хабаровска для лечения. Операция прошла с помощью робота-ассистента и заняла всего 30 минут. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и восстанавливается.