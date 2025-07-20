Хронический бронхит: симптомы, как лечить, может ли разрушить легкие

Бронхит — воспаление слизистой оболочки бронхов. Чаще всего причиной заражения являются те же вирусы, которые вызывают обычную простуду или грипп, реже — бактерии. Главный симптом — кашель, сухой или с мокротой. NEWS.ru поговорил с терапевтом Видновской больницы Заремой Тен и выяснил, как предотвратить бронхит и чем опасен недуг, если его не лечить.

Что такое бронхит

Острый бронхит возникает внезапно и обычно длится 1–3 недели. Болезнь часто «прицепляется» к простуде или гриппу. Она проходит без серьезных последствий для здоровья при правильном лечении.

Хронический бронхит — это более серьезное состояние. Врачи ставят диагноз, если кашель с мокротой длится не менее трех месяцев в году на протяжении двух лет подряд. Основной источник недуга — курение или длительное вдыхание раздражающих веществ (пыль, химикаты). Хронический бронхит — одна из главных составляющих ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), серьезного прогрессирующего заболевания.

Главные симптомы бронхита

Кашель — главный признак острого бронхита. Сначала он сухой, надсадный и раздражающий. Через несколько дней становится влажным (продуктивным), появляется мокрота. Она может быть прозрачной, белой, желтоватой или зеленоватой, но это не всегда указывает на наличие бактерии. Из-за постоянного сильного кашля часто возникает дискомфорт в груди, который ощущается за грудиной. Появляются слабость, усталость и ощущение разбитости, как при простуде.

У человека, заразившегося бронхитом, есть небольшая температура, обычно ниже 38, но ее может и не быть. Иногда возникает легкая одышка, особенно при физической нагрузке. У астматиков и людей, склонных к ней, врачи выявляют свистящее дыхание или сухие хрипы, особенно на выдохе. Частые «спутники» заболевания — это насморк, заложенность носа и боль в горле, так как острый бронхит обычно начинается с ОРВИ.

При хроническом бронхите кашель длительный, постоянный и с мокротой. Это классический «кашель курильщика». Он может возникать ежедневно, особенно по утрам. Постепенно нарастает одышка, сначала при серьезной нагрузке (подъем по лестнице, быстрая ходьба), затем во время обычной деятельности. Это ключевой признак возможного развития ХОБЛ. При хроническом бронхите возникают частые обострения — приступы. Кашель усиливается, мокроты становится больше, она может менять цвет, одышка нарастает. К болезни часто приводят новая простуда или вдыхание раздражителей.

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Кому угрожает бронхит в первую очередь

Бронхитом могут заразиться в первую очередь:

Курильщики и потребители табака (включая вейпы). Это главный фактор заражения хроническим бронхитом и развития ХОБЛ. Дым разрушает защитные механизмы бронхов.

Люди, часто дышащие «грязным» воздухом: работники на производстве (шахтеры, строители, сварщики, текстильщики, пекари, фермеры), жители городов с плохой экологией, а также домохозяйки, использующие агрессивную бытовую химию без проветривания помещений.

Люди с ослабленным иммунитетом: после тяжелых болезней или операций, с хроническими заболеваниями (сердца, легких, диабет), пожилые граждане, а также маленькие дети.

Люди, страдающие от других болезней легких: астма, ХОБЛ, муковисцидоз и т. д.

Люди, часто болеющие простудными заболеваниями.

Чем опасен бронхит, если его не лечить

Игнорирование симптомов или неправильное лечение бронхита может привести к серьезным проблемам:

1. При остром бронхите:

Пневмония (воспаление легких): самое частое и опасное осложнение. Вирусы или бактерии проникают глубже в легкие. Симптомы: высокая температура, сильный озноб, усиливающаяся одышка, боль в груди при вдохе.

Затяжной кашель: может мучить заболевшего в течение нескольких недель и месяцев после того, как прошло воспаление. Это связано с повышенной чувствительностью бронхов после болезни.

2. При хроническом бронхите:

Прогрессирование ХОБЛ: бронхи постоянно сужены, дышать становится все тяжелее. Качество жизни резко падает. Частые и тяжелые обострения: каждое новое сильнее предыдущего, требует госпитализации и кислорода. Дыхательная недостаточность: легкие не могут обеспечить организм достаточным количеством кислорода. Требуется постоянная кислородотерапия. Легочное сердце: сердцу приходится работать с огромной перегрузкой, чтобы протолкнуть кровь через суженные сосуды в легких. Это ведет к сердечной недостаточности (отеки ног, увеличение печени, сильная одышка даже в состоянии покоя). Бронхоэктазы: необратимое расширение и деформация бронхов, где постоянно скапливается мокрота и размножаются бактерии. Требует постоянного лечения.

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Как предотвратить бронхит

Единственный и самый эффективный способ предотвратить хронический бронхит, а также ХОБЛ — бросить курить. Безопасного количества сигарет не существует. Обратитесь за помощью — вам помогут врач (терапевт, пульмонолог), никотинзаместительная терапия (пластыри, жвачки), горячие линии поддержки и приложения. Избегайте пассивного курения. Требуйте, чтобы не курили рядом с вашим домом, на работе, а также в общественных местах.

Защищайтесь от «грязного» воздуха. Если ваша профессия связана с пылью, химикатами и дымом, нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Респираторы и маски — не формальность, а ваше здоровье. Требуйте от работодателя, чтобы он обеспечил функционирование вентиляции, находящейся в исправном состоянии. Часто проветривайте дом.

При уборке дома чистящими средствами и ремонте следует открывать окна и надевать маску. Выбирайте менее агрессивную бытовую химию и боритесь с плесенью. На улице следите за уровнем загрязнения воздуха (на специальных сайтах и в приложениях). В дни с высоким уровнем смога постарайтесь не выходить надолго из дома, особенно если у вас есть проблемы с легкими. Не занимайтесь спортом на оживленных трассах.

Укрепляйте свой иммунитет. Употребляйте в пищу больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса и рыбы. Витамины (особенно С, D, цинк) и антиоксиданты — ваши союзники. Регулярная физическая активность (ходьба, плавание, велосипед) укрепляет не только мышцы, но и иммунную систему.

Спите 7–8 часов в сутки, так как недостаток сна ослабляет защиту организма. Учитесь справляться со стрессом (йога, медитация, хобби, прогулки). Хронический стресс бьет по иммунитету. Часто и тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы, перед едой, после кашля/чихания. Используйте антисептик, когда мыло недоступно. Вирусы часто попадают в организм через грязные руки.

Делайте ежегодную прививку от гриппа, так как он часто является причиной острого бронхита и мощным провокатором обострений хронического. Делайте прививку каждую осень. Пневмококковая вакцина защищает от бактерии пневмококка — частого возбудителя пневмонии. Она рекомендована всем взрослым старше 65 лет, курильщикам, людям с хроническими заболеваниями (легкие, сердце, печень, почки, диабет, астма, ХОБЛ) и с ослабленным иммунитетом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В осенне-зимний период, когда велика вероятность заразиться вирусами, меньше контактируйте с людьми, у которых есть явные признаки простуды или гриппа. Вирусы легко попадают в организм через глаза, нос и рот. Следите за руками, старайтесь не трогать лицо.

Увлажняйте воздух дома. Сухой воздух, особенно зимой, сушит слизистые дыхательных путей, снижая их защиту. Используйте увлажнители (следите за чисткой) или развешивайте влажные полотенца. Оптимальная влажность — 40–60%.

Кроме того, промывайте нос солевым раствором, особенно после посещения людных мест или контакта с больными. Он помогает смыть вирусы со слизистой носа.

Как правильно лечить бронхит

Если врач выявил у пациента бронхит, то его главная задача — помочь организму выздороветь и не навредить. Поэтому строго выполняйте назначения врача.

Принимайте антибиотики, если они были назначены, полным курсом, несмотря на то, что стало лучше. Врачи назначают их только при подозрении на бактериальную инфекцию или при обострении хронического бронхита. Не требуйте антибиотики у врача «на всякий случай»! При вирусном бронхите они бесполезны и даже вредны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противокашлевые препараты или так называемые лекарства от кашля (подавляющие кашель) принимаются только по назначению врача и кратко при сухом, изнуряющем кашле, мешающем спать. Их категорически нельзя принимать при влажном кашле с мокротой.

Муколитики и отхаркивающие препараты помогают разжижить мокроту и облегчить ее откашливание при влажном кашле. Принимайте эти средства в соответствии с инструкцией или указанием врача. Пейте больше жидкости для лучшего действия данных препаратов.

Жаропонижающие/обезболивающие (парацетамол, ибупрофен): принимайте эти средства при температуре выше 38 градусов, если плохо переносите меньшую температуру, при головной или мышечной боли. Строго соблюдайте дозировку, так как эти препараты оказывают токсическое действие на печень.

Ингаляторы (бронхолитики) могут быть назначены врачом при сильном спазме бронхов, который характеризуется свистящим дыханием и одышкой. Используйте их строго по инструкции врача.

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