Золотые кабачки с чесночным духом: быстрый рецепт!

Молодые кабачки (2 средних) тщательно моем и нарезаем кружочками толщиной около 5 мм. Слишком толстые ломтики не прожарятся, а тонкие могут стать сухими. Посыпаем кабачки солью и оставляем на 10 минут: это удалит лишнюю влагу для лучшей корочки. Затем промокаем ломтики бумажным полотенцем. В неглубокую тарелку насыпаем муку (примерно 4 ст. л.), можно добавить щепотку паприки для цвета. Каждый кружочек обваливаем в муке с двух сторон, стряхивая излишки. На сковороде греем масло (3–4 ст. л.) на огне средней интенсивности. Кладем кабачки так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Обжариваем до появления золотистой корочки примерно 3 минуты. Аккуратно переворачиваем каждый кружочек лопаткой (не перемешиваем!) и обжариваем еще 3 минуты. Выкладываем готовые кабачки на салфетку, чтобы убрать излишки жира. Пока кабачки горячие, измельчаем 2 крупных зубчика чеснока и сразу посыпаем им кабачки — аромат раскроется мгновенно. По желанию сбрызгиваем каплей соевого соуса для глубины вкуса и посыпаем мелко рубленной свежей петрушкой или укропом. Подаем немедленно, пока кабачки хрустящие! Идеально со сметаной.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить Варенье «Трио» из слив с апельсином! Невероятное сочетание на зиму

