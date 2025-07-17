Врач назвал тревожные симптомы гайморита

Чувство распирания в лице может указывать на развитие гайморита, заявил NEWS.ru оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен. Врач подчеркнул, что при этом заболевании особенно тревожными являются симптомы, проявляющиеся на фоне или после перенесенной простуды.

Если на фоне простуды или после нее появляются заложенность носа и затрудненное носовое дыхание, часто, с одной стороны, то это указывает на развитие гайморита. Сосудосуживающие капли в этом случае помогают слабо или ненадолго. При гайморите ощущается чувство давления, боли и распирание в лице, которое локализуется в области под глазами, в щеках, вокруг носа, — пояснил Тен.

По словам специалиста, характерным симптомом гайморита является значительное повышение температуры тела. Также он добавил, что пациенты нередко отмечают снижение обоняния, неприятный запах изо рта или носа, а также зубную боль в верхней челюсти.

При гайморите температура тела обычно повышается до 38 градусов и выше. Наблюдается общая слабость, утомляемость, ощущение разбитости, частая, тупая, тяжелая головная боль, которая ощущается в области лба, висков и за глазами. Пациенты часто жалуются на снижение или потерю обоняния и вкуса, а также на неприятный запах изо рта или носа, зубную боль в верхней челюсти, — резюмировал Тен.

Ранее оториноларинголог Валерия Смирнова заявила, что воспаление верхнечелюстных пазух может привести к полисинуситу, среднему отиту и менингиту, а также развитию неврита. Она также предупредила, что гайморит чреват проблемами с нижними дыхательными путями.