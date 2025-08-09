Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 11:32

В США назвали устраивающий Путина вариант перемирия с Украиной

Axios: Путин заключит мир, если Украина уступит территорию ЛДНР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заключит мир с правительством Украины, если оно уступит всю территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает Axios. По словам аналитиков, эта тема была поднята во время встречи главы российского государства со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Россия заморозила бы свои нынешние позиции еще на двух (Запорожской и Херсонской) областях, — сказано в материале.

До этого глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры проведут встречу на Аляске 15 августа. По его словам, это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что президенту Украины придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. По его словам, Вашингтон допускает обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».

ЛДНР
Владимир Путин
перемирия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.