В США назвали устраивающий Путина вариант перемирия с Украиной Axios: Путин заключит мир, если Украина уступит территорию ЛДНР

Президент РФ Владимир Путин заключит мир с правительством Украины, если оно уступит всю территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает Axios. По словам аналитиков, эта тема была поднята во время встречи главы российского государства со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Россия заморозила бы свои нынешние позиции еще на двух (Запорожской и Херсонской) областях, — сказано в материале.

До этого глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры проведут встречу на Аляске 15 августа. По его словам, это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что президенту Украины придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. По его словам, Вашингтон допускает обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».