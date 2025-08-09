Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 11:19

Психолог назвала 4 фразы, которые говорят о наличии психологических проблем

Психолог Сухова: наличие психологических проблем можно определить по речи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фразы, указывающие на психологические проблемы, перечислила в беседе с «Мослентой» психолог Анна Сухова. По ее словам, устойчивые речевые привычки могут быть сигналом внутреннего напряжения.

Первая фраза: «Я постоянно испытываю истощение, которое не снимается отдыхом». По мнению собеседницы, это говорит о хронической усталости, не связанной с нагрузками, характерной для выгорания или дистресса.

Далее идет фраза: «У меня отсутствует мотивация что-либо предпринимать, так как я уверен, что все бесполезно». Психолог назвала ее признаком выученной беспомощности, когда человек ожидает неудачи еще до того, как начнет действовать.

Третья фраза звучит так: «Я испытываю ощущение отстраненности от реальности или от собственного тела». По словам Суховой, эта фраза говорит о дереализации. Она зачастую встречается при тяжелых тревожных расстройствах, острых кризисных состояниях и посттравматическом стрессовом расстройстве.

И, наконец, четвертая фраза: «Я отмечаю повышенную раздражительность и вспышки гнева в ответ на незначительные события». Такое состояние проявляется чрезмерными вспышками раздражения или гнева из-за мелких неприятностей, поступков других людей или бытовых мелочей.

Ранее психолог Елена Голубович-Красавцева посоветовала людям, остро реагирующим на критику, задавать уточняющие вопросы. Она отметила, что критические замечания часто воспринимают болезненно, путая оценку работы с мнением о себе. Внутренний критик при этом нередко оказывается громче внешнего, становясь причиной самобичевания.

психологи
птср
психика
депрессии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.