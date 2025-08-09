Психолог назвала 4 фразы, которые говорят о наличии психологических проблем Психолог Сухова: наличие психологических проблем можно определить по речи

Фразы, указывающие на психологические проблемы, перечислила в беседе с «Мослентой» психолог Анна Сухова. По ее словам, устойчивые речевые привычки могут быть сигналом внутреннего напряжения.

Первая фраза: «Я постоянно испытываю истощение, которое не снимается отдыхом». По мнению собеседницы, это говорит о хронической усталости, не связанной с нагрузками, характерной для выгорания или дистресса.

Далее идет фраза: «У меня отсутствует мотивация что-либо предпринимать, так как я уверен, что все бесполезно». Психолог назвала ее признаком выученной беспомощности, когда человек ожидает неудачи еще до того, как начнет действовать.

Третья фраза звучит так: «Я испытываю ощущение отстраненности от реальности или от собственного тела». По словам Суховой, эта фраза говорит о дереализации. Она зачастую встречается при тяжелых тревожных расстройствах, острых кризисных состояниях и посттравматическом стрессовом расстройстве.

И, наконец, четвертая фраза: «Я отмечаю повышенную раздражительность и вспышки гнева в ответ на незначительные события». Такое состояние проявляется чрезмерными вспышками раздражения или гнева из-за мелких неприятностей, поступков других людей или бытовых мелочей.

