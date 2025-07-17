Врач раскрыла истинные причины подергивания мышц

Подергивание мышц может быть связано с проблемами с почками или щитовидной железой, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, еще одной патологической причиной является интоксикация на фоне инфекции и обезвоживания.

Непроизвольные сокращения, или подергивания отдельных пучков мышечных волокон, называются фасцикуляции. Патологическими причинами развития фасцикуляций являются интоксикация, например на фоне инфекций с обезвоживанием, и заболевания, ассоциированные с нарушением обмена веществ — патология паращитовидной железы, щитовидной железы, почек, — сказала Тимощенко.

Кроме того, по словам врача, подергивания могут быть связаны с недостатком микроэлементов, например магния, или неврологическими заболеваниями с нарушением нервно-мышечной проводимости. Она уточнила, что еще одной причиной может быть хроническая интоксикация, в том числе при употреблении наркотических веществ или алкоголя.

Причины доброкачественных подергиваний мышц различны, но часто связаны с интенсивными физическими нагрузками, особенно после длительных статичных или кардионагрузок. Еще одна — перепад температур, например купание в холодной воде в жаркую погоду. Переутомление, в том числе психологическое, также может стать причиной доброкачественных фасцикуляций, — добавила Тимощенко.

Ранее эндокринолог Гюльнара Сеидова заявила, что мышечные судороги, головокружение, усталость, головная боль и слабость могут сигнализировать об обезвоживании организма. По ее словам, первым признаком такого состояния также становится жажда.