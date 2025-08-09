Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 11:20

В Удмуртии ввели режим опасности и эвакуируют людей

Глава Удмуртии Бречалов объявил о режиме «Беспилотная опасность»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов в Telegram. По его словам, из аэропорта Ижевска эвакуировали персонал и пассажиров.

В Удмуртии введен режим «Беспилотная опасность» — это означает, что на территории соседних регионов зафиксированы БПЛА. Все наши боевые расчеты в готовности. Было принято решение провести эвакуацию пассажиров аэропорта. Она прошла спокойно, по инструкции, — сообщил Бречалов.

По словам главы региона, в аэропорту введен режим «Ковер». Также в случае усугубления ситуации власти готовы немедленно отреагировать на опасность по инструкции.

Ранее мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Также накануне угрозу атаки беспилотников объявили в Сочи, об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Он призвал жителей сохранять спокойствие. Также мэр опубликовал памятку, как вести себя во время угрозы атаки дронами.

Удмуртия
Ижевск
БПЛА
Бречалов
