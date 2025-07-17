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17 июля 2025 в 05:20

Врач раскрыла, чем опасен невылеченный бронхит

Врач Тен: невылеченный хронический бронхит опасен ХОБЛ и изношенным сердцем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Невылеченный хронический бронхит может привести к хронической обструктивной болезни легких и сердечной недостаточности, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Зарема Тен. Специалист предупредила, что отсутствие правильного лечения вызывает тяжелые осложнения как при остром, так и при хроническом течении заболевания.

Игнорирование симптомов или неправильное лечение бронхита может привести к серьезным проблемам. Для острого бронхита — это пневмония и затяжной кашель. Для хронического бронхита — это прогрессирование ХОБЛ, когда бронхи постоянно сужены, а дышать становится все тяжелее, и легочное сердце. В этом случае сердцу приходится работать с огромной перегрузкой, чтобы протолкнуть кровь через суженные сосуды в легких, — пояснила Тен.

Она также отметила, что каждое обострение невылеченного хронического бронхита становится сильнее предыдущего. По ее словам, впоследствии пациентам приходится чаще прибегать к госпитализации.

Невылеченный хронический бронхит грозит частыми и тяжелыми обострениями. Каждое новое сильнее предыдущего, чаще требует госпитализации и кислорода. Также он приводит к дыхательной недостаточности и бронхоэктатической болезни, — резюмировала Тен.

Ранее реабилитолог Ксения Шатская заявила, что нарушения сна, скачки аппетита, усталость, а также постоянное ощущение беспомощности могут сигнализировать о хроническом стрессе. По ее словам, эмоциональное напряжение в моменте вызывает у человека учащенное дыхание, а также повышает давление.

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