12 сентября 2025 в 15:13

Гинеколог раскрыла ключевые правила подготовки к беременности

Врач Салаева: подготовка к беременности должна длиться три-шесть месяцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грамотная подготовка к беременности длительностью три-шесть месяцев значительно повышает шансы на рождение здорового ребенка и снижает риски осложнений, сообщила врач-репродуктолог Гюнай Салаева в беседе с Lenta.ru. Специалист рекомендует начинать прием фолиевой кислоты в дозировке 800 мкг/сутки за три месяца до зачатия для профилактики дефектов нервной трубки.

Не менее значимы сбалансированное питание с достаточным количеством белка — 1,5 грамма на килограмм веса, Омега-3 и антиоксидантов, а также умеренная физическая активность — около 150 минут кардионагрузок в неделю, — поделилась гинеколог.

Также, по ее словам, важно контролировать уровень витамина D, избегать регулярного употребления алкоголя и никотина, ускоряющих истощение яичников. Для обоих партнеров необходимо пройти комплексное обследование, включая анализы на гормоны, TORCH-инфекции и спермограмму для мужчин. При отсутствии беременности в течение года (или шести месяцев для женщин старше 35 лет) Салаева рекомендует обратиться к репродуктологу.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо контролировать репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин. Она призвала создавать «мужские консультации».

