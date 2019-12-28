https://static.news.ru/photo/8d31eef6-2a36-11ea-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: starwars.com

В США несколько зрителей пожаловались на припадки эпилепсии после просмотра фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». По словам зрителей, создатели картины переборщили с яркостью.

19-летней Эмили Сюзанне Джонс из Нового Орлеана пришлось уйти с сеанса в первые полчаса. У девушки случился припадок. Она успела вовремя позвать на помощь друга и принять лекарство. 23-летняя Меган Уорри из Калифорнии сумела досидеть до конца сеанса, несмотря на мигрень и ауру. Это состояние, которое предшествует припадку у больных эпилепсией. Обе девушки знали о своём диагнозе, когда шли на показ.

По данным New York Post, три человека жаловались в Twitter на эпилептические припадки. Ещё два пользователя социальной сети сообщали, что стали свидетелями припадков у других зрителей.

Компания Disney уведомила кинотеатры, что просмотр фильма может вызвать припадки у страдающих эпилепсией.

Ранее невролог Ольга Голубинская предупреждала, что почувствовать себя плохо могут даже здоровые зрители. Перед киносеансом специалист советует сесть подальше от экрана либо взять с собой очки с тёмными стёклами. Это позволит снизить воздействие негативных факторов на кору головного мозга.

Продолжение саги от американского режиссёра Джей Джея Абрамса возглавило российский прокат. С 19 по 22 декабря девятый эпизод знаменитой ленты собрал 395 млн рублей. Как писал NEWS.ru ранее, американский актёр Джейк Каннавале, сыгравший одну из ролей в сериале «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн», раскритиковал девятую часть киносаги «Скайуокер. Восход».