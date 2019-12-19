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Недавно вышедший на экраны фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» может нанести вред здоровью. По мнению невролога Ольги Голубинской, быстрая смена ярких кадров при просмотре картины может спровоцировать эпилептический приступ.

Перед киносеансом специалист советует сесть подальше от экрана, либо взять с собой очки с тёмными стёклами. Это позволит снизить воздействие негативных факторов на кору головного мозга.

При этом эпилептический приступ может случиться даже у людей не склонных к нему, отметила Голубинская в интервью радио Sputnik.

Специалист напомнила о случае в Японии в 1997 году. Тогда просмотр мультфильма «Покемоны» спровоцировал массовый приступ эпилепсии у почти 700 человек.

«Скайуокер. Восход» — последняя часть новой трилогии космической киносаги. Мировая премьера киноленты состоялась 16 декабря, писал NEWS.ru.