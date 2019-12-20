Актёр Джейк Каннавейл, сыгравший одну из ролей в сериале «Мандалорец», раскритиковал фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход».
По его словам, лента является худшим эпизодом киносаги. Каннавейл охарактеризовал завершающий фильм франшизы как «абсолютный провал»,
Издание отмечает, что критики и зрители неоднозначно приняли картину. На сайте Rotten Tomatoes картина набрала 57%, что является одним из самых низких показателей в истории киносаги.
Ране NEWS.ru писал, что фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» вышел в российский прокат. Кинокритик Антон Долин назвал его «феминистическим манифестом».
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