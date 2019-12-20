https://static.news.ru/photo/aca0b738-23fe-11ea-80bb-fa163e074e61_660.jpg Джейк Каннавейл Фото: grandaddysnake/instagram.com

Актёр Джейк Каннавейл, сыгравший одну из ролей в сериале «Мандалорец», раскритиковал фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход».

По его словам, лента является худшим эпизодом киносаги. Каннавейл охарактеризовал завершающий фильм франшизы как «абсолютный провал», сообщает The Independent.

Издание отмечает, что критики и зрители неоднозначно приняли картину. На сайте Rotten Tomatoes картина набрала 57%, что является одним из самых низких показателей в истории киносаги.

Ране NEWS.ru писал, что фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» вышел в российский прокат. Кинокритик Антон Долин назвал его «феминистическим манифестом».