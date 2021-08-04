Жуткий пожар перекинулся на ТЭЦ в Турции, сотрудников срочно эвакуируют
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:00, 04 августа 2021
Фото: Av. Muhammet Tokat / Twitter
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Лесные пожары в Турции, которые не утихают вторую неделю в городах Будрум и Милас, достигли местной теплоэлектростанции. Местные органы самоуправления объявили эвакуацию всех жителей района и сотрудников ТЭЦ. Об этом сообщил мэр города Милас Мухаммед Токат на своей странице в Twitter.
Пламя распространилось на ТЭЦ... Производится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены, — сообщает мэрия города Милас, где расположена ТЭЦ.
Alevler Termik Santrale girdi... Santral Åu an tamamen boÅaltÄ±lÄ±yor ve Åimdi sirenler Ã§alÄ±yor... pic.twitter.com/pWBn4bmQPh
Президент Турции Тайип Эрдоган признал, что пожар представляет угрозу станции, но шанс остановить пламя ещё есть, при условии, что сильный ветер сменит направление. Турецкие экстренные службы сообщают, что на данный момент известно о восьми погибших и более 850 пострадавших.
Ранее Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина, азербайджанского президента Ильхама Алиева и политиков других стран за поддержку и содействие в борьбе с лесными пожарами.