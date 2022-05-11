Корреспондентку телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акла застрелили израильские военные на Западном берегу реки Иордан. Девушка погибла во время штурма города Дженин — она получила пулевое ранение в голову, сообщает издание.
Ширин Абу Акла, корреспондент «Аль-Джазиры», была убита израильской армией во время репортажа о штурме лагеря в Дженине, — говорится на сайте телеканала.
В Al Jazeera также сообщили о ранении ещё одного журналиста Али ас-Самуди: вместе с Ширин они снимали репортаж. Медики оценивают его состояние как стабильное. Руководство телеканала подчеркнуло, что их сотрудники были в специальных жилетах с надписью PRESS.
Представители Al Jazeera заявили, что ответственными за смерть корреспондентки и ранение журналиста считают израильское правительство и оккупационные силы, и призвали привлечь к ответственности виновных в преднамеренном нападении и убийстве Ширин Абу Аклы.