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Военные Израиля застрелили журналистку Al Jazeera

Фото shutterstock.com

Корреспондентку телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акла застрелили израильские военные на Западном берегу реки Иордан. Девушка погибла во время штурма города Дженин — она получила пулевое ранение в голову, сообщает издание.

Ширин Абу Акла, корреспондент «Аль-Джазиры», была убита израильской армией во время репортажа о штурме лагеря в Дженине, — говорится на сайте телеканала.

В Al Jazeera также сообщили о ранении ещё одного журналиста Али ас-Самуди: вместе с Ширин они снимали репортаж. Медики оценивают его состояние как стабильное. Руководство телеканала подчеркнуло, что их сотрудники были в специальных жилетах с надписью PRESS.

Представители Al Jazeera заявили, что ответственными за смерть корреспондентки и ранение журналиста считают израильское правительство и оккупационные силы, и призвали привлечь к ответственности виновных в преднамеренном нападении и убийстве Ширин Абу Аклы.