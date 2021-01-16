Жительницы Мексики вышли на борьбу с наркокартелем

https://static.news.ru/photo/968b08ba-589e-11eb-bd38-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Жительницы мексиканского штата Мичоакан организовали вооружённое ополчение для борьбы с наркокартелем Халиско. Они утверждают, что многие их родственники были похищены или убиты бандитами, а полиция не в состоянии их защитить.

Участницы ополчения носят штурмовые винтовки, патрулируют дороги. Для особых случаев у них есть даже некое подобие бронемашины — пикап с приваренными к нему стальными листами.

Мы здесь для того, чтобы добиться справедливости любым путём, поскольку если мы этого не сделаем, то никто другой этого не сделает, — цитирует Associated Press одну из женщин.

Агентство отмечает, что многие из участниц ополчения беременны или имеют маленьких детей, которых берут с собой на патрулирование, поскольку их не с кем оставить.

Ранее NEWS.ru писал, что в Доминикане агенты управления по борьбе с наркотиками расстреляли автомобили съёмочной группы фильма «Гичи». Работавшие под прикрытием правоохранители спутали кинокоманду с группой представителей наркокартеля. При этом у команды были все необходимые документы с разрешением властей на передвижение.