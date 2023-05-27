Жители Турции рассказали, за кого проголосуют на президентских выборах

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

В преддверии второго тура президентских выборов в Турции NEWS.ru отправился на улицы Стамбула, чтобы узнать у местных жителей, за кого они собираются отдать свой голос. В ходе общения большинство собеседников согласились с тем, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган за 20 лет сделал многое для страны. Одни отмечают успехи в здравоохранении, образовании и транспортной инфраструктуре, а другие уверены, что такой политической системы, как в Турции, нет нигде в Европе.

Эрдоган — лидер с твердой позицией, со здравым стержнем. Он создал систему, непохожую на западные, — с центрами власти, которые объединил сам. Я не доверяю Кылычдароглу. Если в Турции будет другой лидер, не Эрдоган, то вся система может измениться, — поделился 44-летний Таха, работающий на компанию, поставляющую обувь в Россию.

Многие отмечают, что стране нужен сильный лидер, похожий на президента РФ Владимира Путина. Некоторые не соглашаются и заявляют, что будут голосовать за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Эрдоган перестал управлять страной так, как бы хотелось нам, ее гражданам. Поэтому я буду голосовать за Кылычдароглу. Хочу, чтобы он поправил экономическую ситуацию в стране. И чтобы он решил проблему сирийских беженцев. Чтобы они уехали к себе на родину, — рассказала 35-летняя Бильге, которая владеет магазинчиком в популярной у туристов пешеходной улице Истикляль.

Репортаж NEWS.ru о предстоящем втором туре выборов в Турции читайте на нашем сайте. Голосование начнется в воскресенье, 28 мая. Для победы одному из двух кандидатов необходимо будет набрать простое большинство голосов.

В первом туре президентских выборов, который состоялся в Турции 14 мая, Кылычдароглу набрал 45% голосов. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган — 49,35%. Согласно прогнозам турецких СМИ, во втором туре победу может одержать Эрдоган, набрав 53% голосов.