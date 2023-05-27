Рейх, Нобелевка, Playboy: 100-летний путь экс-госсекретаря США Киссинджера История самого знаменитого американского дипломата

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Американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений Генри Киссинджер

27 мая 2023 года отмечает 100-летний юбилей Генри Киссинджер — живая легенда американской дипломатии, теоретик и практик международных отношений. С 1969 по 1975 год он был советником президента США по национальной безопасности и в 1973–1977 годах — государственным секретарем. Киссинджер вошел в историю как инициатор сближения США и коммунистического Китая, как ключевая фигура в завершении бесславной для США вьетнамской войны и один из архитекторов политики разрядки между США и СССР в 1970-х годах.

После смерти столетнего экс-госсекретаря Джорджа Шульца в феврале 2021 года Киссинджер остался старейшим из ныне живущих бывших членов американской администрации, единственным — из команды Никсона. Он до сих пор пишет статьи, дает интервью и выступает c советами на ежегодном Давосском форуме. История юбиляра — в материале NEWS.ru.

Застал Веймарскую республику, бежал из рейха

Будущий патриарх американской дипломатии родился в еврейской семье школьного учителя и домохозяйки 27 мая 1923 года в Германии времен Веймарской республики, в баварском городе Фюрт. И звали его при рождении Хайнц Альфред Киссингер.

Маленький Хайнц Альфред показал себя в школе блестящим учеником, обнаружив замечательные способности к языкам, особенно к французскому и латыни. Кроме того, он обожал музыку и хорошо играл на фортепиано. Одновременно мальчик очень любил погонять мяч и страсть к футболу пронес через всю жизнь.

Между тем Германия погружалась в пучину нацизма. В ноябре 1938 года, когда Киссингеру было 15, по стране прокатилась волна еврейских погромов, получившая название Хрустальной ночи. Мать Хайнца Альфреда Паула Киссингер настояла на бегстве из Германии.

Сначала Киссингеры переехали в Лондон, а затем пересекли океан и обосновались в Нью-Йорке, в манхэттенском районе Вашингтон-Хайтс, где проживали большая немецкая и еврейская диаспоры. Тогда-то Хайнц Альфред Киссингер стал Генри Киссинджером.

Фото: Michael A. Norcia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 1976 год, Генри Киссинджер с Полли Берген на вечеринке в посольстве Ирана

Как немецкий акцент помог в карьере

Киссинджер учился в средней школе Джорджа Вашингтона. Несмотря на исключительные академические способности, из-за подростковой робости он испытывал трудности с английским языком, и ему пришлось повторить свой первый год обучения. Он быстро наверстал упущенное и получил диплом с отличием. Однако Киссинджер до сих пор говорит по-английски с немецким акцентом.

После окончания средней школы он поступил в Городской колледж Нью-Йорка, где на заочном отделении изучал политологию и философию, особенно интересуясь работами немецкого философа Иммануила Канта. Но завершить учебу не успел, в начале 1943 года его призвали в армию. В том же году он получил гражданство США.

Во время американского наступления в Германии Киссинджера, хотя он был всего лишь рядовым, сделали ответственным за формирование оккупационной администрации города Крефельд. Дело в том, что в разведывательном штабе дивизии, где он служил, не хватало немецкоговорящих. Он блестяще справился с заданием, создав новую гражданскую администрацию за восемь дней, за что получил звание сержанта. Позже в Ганновере ему поручили выслеживать офицеров гестапо и других диверсантов. За это Киссинджера наградили Бронзовой звездой.

Фото: Benjamin E. «Gene» Forte - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Государственный секретарь США Генри Киссинджер проводит пресс-конференцию в Государственном департаменте в Вашингтоне, округ Колумбия, 26 марта 1975 года

Денацифицировал родную Германию

В 1945 году Киссинджера назначили командиром подразделения Корпуса контрразведки района Бергштрасе в Гессене, поручив провести денацификацию этого района. Хотя Киссинджер обладал абсолютной властью и полномочиями на арест, он старался избегать злоупотреблений в отношении местного населения. В следующем году его перевели преподавать в Школу разведки командования Вооружённых сил США в Европейской зоне в Кэмп-Кинге.

Участие во Второй мировой войне и в денацификации родной Германии оказали глубокое влияние на мировоззрение будущего дипломата. Он стал приверженцем идеи предотвращения нового глобального конфликта и развития международного сотрудничества, что впоследствии повлияло на его работу в качестве дипломата и стратега.

Каким запомнили Киссинджера советские дипломаты

После возвращения в Америку Киссинджер поступил в Гарвардский колледж. В 1949 году во время учебы он женился на Энн Флейшер, с которой познакомился, когда оба были еще студентами Городского колледжа Нью-Йорка.

В 1950 году Киссинджер получил в Гарварде степень бакалавра политических наук. Дипломная работа называлась The Meaning of History («Значение истории»). Объем диссертации составил 388 страниц, что сделало ее самой обстоятельной работой бакалавра в истории вуза.

Еще через два года в Гарвардском университете он стал магистром, а в 1954 году— доктором философии. Докторская диссертация Киссинджера называлась «Мир, легитимность и равновесие: Меттерних, Каслри и проблемы мирного периода 1812–1822 годов».

После окончания учебы Киссинджер остался в Гарварде в качестве преподавателя департамента государственного управления. А через три года, в 1957-м, издал свою первую крупную работу по международным отношениям — «Ядерное оружие и внешняя политика», книгу, которая сделала его авторитетом в области стратегической политики США.

Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Визит Г. Киссинджера в СССР, май 1973 г.

Годом позже он возглавил гарвардскую программу оборонных исследований и стал одним из основателей университетского Центра международных отношений. В 1960 году вышла еще одна значимая теоретическая работа Киссинджера — «Необходимость выбора».

«Первый раз я его увидел — он лекции читал. Это был 1968 год, я был стажером в нашем посольстве в Вашингтоне. Он тогда был еще никому не известным профессором. На меня большее впечатление производят его книги, нежели его деятельность, — рассказал NEWS.ru бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. — Книги у него обстоятельные. Ему же помогал их писать целый коллектив. Они дают урок дипломатии и для тех, кто начинает карьеру в этой области, и для тех, кто уже находится на службе. Урок того, как надо отстаивать интересы своего государства в рамках классической дипломатии».

Знакомство с Никсоном стало судьбоносным

Хотя Киссинджер ориентировался на лидера умеренных республиканцев Нельсона Рокфеллера, кандидатуру которого он трижды поддерживал на президентских праймериз, его звезда на американском политическом небосклоне взошла благодаря Ричарду Никсону. Победив на выборах в 1968 году, он сразу же назначил гарвардского профессора своим советником по национальной безопасности.

Первым громким успехом Киссинджера в качестве практика в сфере международных отношений стал сенсационный визит Никсона в маоцзэдуновский Китай в 1972 году. Он привел к нормализации американо-китайских отношений и заложил основу для выхода США из войны во Вьетнаме. В подготовке визита Никсона в КНР именно Киссинджер сыграл ключевую роль. Еще в 1971 году он провел в Китае негласные переговоры с руководителями КПК.

«Визит Никсона в Пекин в 1972 году был очень неожиданным шагом Соединенных Штатов, который Советский Союз не смог предвидеть. Это был очень неприятный, тяжелый для нас ход, — признает Сергей Орджоникидзе в беседе с NEWS.ru. — Но в этом мы сами виноваты, потому что нечего было с китайцами ругаться насмерть».

Китайский прорыв Никсона привел к улучшению отношений и с Советским Союзом. В мае 1972 года американский президент прилетел в Москву. В ходе переговоров Никсона с советским лидером Леонидом Брежневым были подписаны документы, ставшие основой для разрядки в отношениях двух сверхдержав. Это Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1), а также инициированные советской стороной «Основы взаимоотношений между СССР и США».

Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Генри Киссинджер, Леонид Брежнев, Ричард Никсон и Андрей Громыко (слева направо) во время перелета из Москвы в Крымскую область, 29.06.1974 г.

Получил признание Нобелевского комитета и журнала Playboy

Ставка Киссинджера на тайные переговоры снова сыграла в 1973 году, когда ему в Париже удалось подписать мирный договор с коммунистами Северного Вьетнама. Парижское мирное соглашение открыло путь к выходу США из позорной для них вьетнамской войны. Оно стало итогом четырехлетних негласных консультаций между Вашингтоном, Ханоем и Сайгоном.

«Киссинджер довольно умело, профессионально, грамотно отстаивал интересы своего государства в классическом стиле его кумира. А кумир у него (он всегда на него ссылается) — это австрийский министр иностранных дел Меттерних», — пояснил NEWS.ru бывший заместитель генсекретаря ООН. В том же году Киссинджер вместе с главой северовьетнамской делегации на мирных переговорах в Париже Ле Дык Тхо получил Нобелевскую премию мира. А от Никсона — пост госсекретаря.

А вот неофициальным признанием заслуг советника президента по национальной безопасности стал титул «самого желанного мужчины 1972 года», которым его наградил журнал Playboy.

В Белом доме Киссинджера считали выскочкой

«Я встречался, разговаривал с Никсоном, когда он уже не был президентом. У меня не сложилось впечатление, что Никсон доброжелательно относился к Киссинджеру. Он уважал знания Киссинджера, его способности, но их личные отношения не были безоблачными, — рассказал NEWS.ru Сергей Орджоникидзе. — Это объяснимо, если посмотреть на биографию Киссинджера: мальчик из ниоткуда стал государственным секретарем. В Вашингтоне к нему изначально относились как к выскочке. Его многие не любили и, естественно, президенту Никсону капали на него. Но Никсон с уважением относился к его способностям».

Никсону было за что недолюбливать Киссинджера. В том же 1973 году он предпочел утаить от президента начало войны Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств при поддержке СССР, чтобы тот не помешал действиям израильтян. В итоге успехи евреев в отражении арабской агрессии чуть было не привели к прямому военному столкновению США и СССР.

В 1974 году из-за Уотергейтского скандала Никсон вынужден был подать в отставку. Главой Белого дома стал вице-президент Джеральд Форд. Но и в новой администрации Киссинджер сохранил пост руководителя американской внешней политики. В том же году он во второй раз женился на Нэнси Маджиннес, с которой состоит в браке уже почти полвека.

В 1977 году за вклад во внешнюю политику США Киссинджер получил из рук Джеральда Форда одну из высших наград США — Президентскую медаль свободы.

Фото: CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Государственный секретарь США Генри Киссинджер (слева) встречается с министром иностранных дел Израиля Игалом Аллоном, 7 января 1976 года

Афоризмы от Генри Киссинджера

Киссинджер известен своим остроумием и проницательностью. Вот несколько его ярких цитат:

«Кто контролирует снабжение продовольствием, тот контролирует людей; кто контролирует энергию, тот может контролировать целые континенты; кто контролирует деньги, может контролировать мир».

«Задача лидера — вывести своих людей оттуда, где они есть, туда, где они еще не были».

«Если вы не знаете, куда идете, любая дорога никуда вас не приведет».

«Умеренность — это добродетель только для тех, у кого есть альтернатива».

«Власть — великий афродизиак».

«Даже у параноика могут быть враги».

«Американский соблазн состоит в том, чтобы поверить, что внешняя политика является подразделением психиатрии».

«Никто никогда не выиграет битву полов. Слишком много братания с врагом».

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