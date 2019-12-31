Природные пожары в Австралии за сутки унесли жизни семи человек. Все погибшие проживали в штате Новый Южный Уэльс.
Среди жертв — 63-летний мужчина и его 29-летний сын, который остался защищать свой дом от огня в сельском городке Кобарго. Также есть пропавшие без вести.
По последним данным, по всему штату горят 112 пожаров. К их тушению привлечены более 2500 человек. Обстановка осложняется сильным ветром.
Как
Ранее из-за лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс был введён режим чрезвычайной ситуации. Возгорания привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в Австралии и проблемам со здоровьем среди населения, писал NEWS.ru.
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