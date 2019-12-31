https://static.news.ru/photo/018492a6-2c88-11ea-b40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Природные пожары в Австралии за сутки унесли жизни семи человек. Все погибшие проживали в штате Новый Южный Уэльс.

Среди жертв — 63-летний мужчина и его 29-летний сын, который остался защищать свой дом от огня в сельском городке Кобарго. Также есть пропавшие без вести.

По последним данным, по всему штату горят 112 пожаров. К их тушению привлечены более 2500 человек. Обстановка осложняется сильным ветром.

Как сообщае т CNN, пожары также разгораются в соседнем штате Виктория. Там огонь вспыхнул в результате попадания молнии в засохшие кустарники. Жители вынуждены были покинуть свои дома и спасаться на пляже.

Ранее из-за лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс был введён режим чрезвычайной ситуации. Возгорания привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в Австралии и проблемам со здоровьем среди населения, писал NEWS.ru.