https://static.news.ru/photo/092bd49e-1fde-11ea-b19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Country Fire Authority/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупные пожары в Австралии привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в стране.

По данным объединения служб здравоохранения Climate and Health Alliance, в настоящее время фиксируется загрязнение воздуха в 11 раз выше стандартного «опасного уровня» в ряде районов Сиднея и Нового Южного Уэльса.

При этом отмечается увеличение числа людей, которые обратились к врачам из-за проблем с дыханием, передаёт « Интерфакс ».

Ранее NEWS.ru писал, что в Австралии 19-летнего пожарного-волонтёра, помогавшего тушить возгорания в лесах, обвинили в поджогах. Местные власти считают, что 26 ноября молодой человек развёл костёр у реки Бега, уехал, а потом вернулся для борьбы с огнём.