Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 23 февраля в Таджикистане близ границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Об этом сообщили в китайском сейсмологическом центре.

Толчок был зафиксирован в 08:37 по местному времени (03:37 мск).

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

20 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они произошли с разницей в 17 минут. Местные СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов оказались полностью разрушенными. Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

По последним данным, в результате этих землетрясений погибли более 43,5 тысячи человек.