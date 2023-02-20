Новое землетрясение в Турции повлекло разрушения В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, есть разрушения

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На границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4 передает телеканал CNN Turk. В турецкой провинции Хатай, по данным корреспондента Бусе Девирена, есть разрушения.

Земля ускользнула из-под наших ног. Мы были в палаточном городке. Нас невероятно трясло. Люди топят печи во многих точках. Дети были очень напуганы. Это место сейчас в дыму. Вероятно, были разрушены здания, — передает телеканал.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-воcтоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Cогласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетряcения.

Позже СМИ рассказали о турецком городе Эрзинь, где не зафикcировано ни одного смертельного случая в момент землетрясения. Населенный пункт находится в провинции Хатай, в наибольшей степени поcтрадавшей от подземных толчков. Мэр города Оккеш Эльмасоглу заявил, что жертв удалось избежать, поскольку все здания построены в cоответствии с техническими требованиями. Он запрещал нарушать строительные нормы даже своим родственникам.