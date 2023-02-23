Число погибших после землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи

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Общее количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Об этом в эфире телеканала ТРТ сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

На данный момент число погибших в результате землетрясений возросло и составляет 43 556 человек, — сказал глава МВД.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они произошли с разницей в 17 минут. Местные СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов оказались полностью разрушенными. Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии. По последним данным, в результате катаклизма в Турции погибли шестеро человек и пострадали более 300.