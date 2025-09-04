Зеленскому предрекли поездку в Москву из-за Трампа Bloomberg: Трамп может вынудить Зеленского приехать в Москву на переговоры

Лидер Украины Владимир Зеленский может согласиться на поездку в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg. По мнению корреспондента Оливера Крука, политик пойдет на такой шаг, если его попросит об этом хозяин Белого дома Дональд Трамп. Крук констатировал, что после провальной встречи в Овальном кабинете Зеленский согласен на любые предложения американского президента.

Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», — Зеленский отвечает: «Как высоко?» — и прыгает даже выше, — сказал журналист.

Как предположил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, на возможной встрече с Путиным Зеленский попытается поднять свой рейтинг на Украине и получить легитимизацию со стороны Москвы. Он не исключил, что украинский глава решится устроить скандал, аналогичный конфликту в Белом доме.

По данным украинского издания «Общественное», Зеленский проведет переговоры со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча станет продолжением переговоров, состоявшихся 18 августа в Вашингтоне.