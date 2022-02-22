Зеленский введёт военное положение в случае «мощной войны» против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения в стране в случае «мощной войны» против Украины. На пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве украинский лидер выразил надежду на то, что войны с Россией не будет.

Мы верим, что мощной войны против Украины не будет. И не будет широкой эскалации. Но если будут, то мы введём военное положение, — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. Он добавил, что действия России являются «юридической агрессией», которая может привести к введению военного положения на Украине в случае военной агрессии со стороны Москвы.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ.