Зеленский допустил возможность разрыва дипломатических отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией из-за признания Москвой ДНР и ЛНР, передаёт «Интерфакс». На пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве он добавил, что действия России являются «юридической агрессией», которая может привести к введению военного положения на Украине в случае военной агрессии со стороны Москвы.

Ко мне пришёл запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ, — заявил Зеленский.

Действия Москвы он назвал «юридической агреcсией, которая даёт твёрдый фундамент для эскалации со стороны Роcсии». Он не исключил введения военного положения в стране в случае «мощной войны».

Зеленский также заявил, что власти Украины не будут рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.

Также он призвал к полной остановке «Северного потока — 2». Транзит газа «страны-агрессора» предлагается доверить Украине.

Зелeнский ранее заявил, что границы Украины сохранятся в прежнeм виде. Какие бы действия не предпринимала Москва, рубежи признаны международным cообществом, пояснил он.