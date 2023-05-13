Зеленский снова высказался об атаке беспилотников на Кремль Зеленский снова заявил, что Киев не стоял за атакой беспилотников на Кремль

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В ходе телеинтервью для итальянского канала Rai1 президент Украины Владимир Зеленский повторно заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль. В то же время он отметил, что знает детали случившегося.

Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников. Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам не страшно это признать, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что российское правительство стремится убедить общественность в том, что инициатором атаки является Киев.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал атаку дронов на Кремль инсценировкой. По его словам, на это указывают опубликованные в Сети видео, а также то, что российское руководство не сразу сообщило о произошедшем.