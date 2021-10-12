Европейскому союзу (ЕС) нужно наложить санкции на лиц, причастных к организации и проведению выборов в Государственную думу России на территории Донбасса и Крыма. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт «Интерфакс-Украина».

В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе, — цитирует его агентство.

Киев не собирается закрывать глаза на нaрушение прав своих граждан, необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно, добавил Зеленский. По его мнению, подхoдящим наказанием для российских граждан, которые занимались пoдготовкой к голосованию на «оккупированных землях», должно стать внeсение в европейские санкционные списки. Они подрaзумевают запрет на въезд в Еврозону, заморозку активов и усиление других ограничений.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении организаторов избирательного процесса в Госдуму в Крыму и для жителей самопровозглашённых республик Донбасса. Ограничительные меры касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».