«Здравая и перспективная»: в ГД оценили мирную инициативу Саудовской Аравии В Госдуме назвали здравой мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Дмитрий Новиков

Инициатива Саудовской Аравии выступить посредником для разрешения кризиса на Украине выглядит здравой и перспективной, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, это государство не разделяет позицию Запада относительно санкций и в последнее время заметно активизируется во внешнеполитических вопросах.

В целом по многим позициям инициативу Саудовской Аравии можно расценивать как здравую и перспективную. Государство входит в число тех, кто не разделяет позицию Запада с помощью санкций, у нас могут быть с ними совместные экономические интересы и проекты, так что сам факт желания участия в урегулировании конфликта можно только приветствовать, — рассказал Новиков.

О желании Саудовской Аравии выступить посредником для разрешения кризиса объявил наследный принц королевства Мухаммед Бен Салман Аль Сауд. Об этом он рассказал на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который стартовал 19 мая в саудовской Джидде.

Ранее лидеры G7 назвали условие мира на Украине, заявив, что справедливый мир в регионе невозможен без полного вывода российских войск. Главы США, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Италии вновь заявили о твердом неприятии действий России, обвинив страну в нарушении международного права, в том числе Устава ООН.