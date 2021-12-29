Зара приехала на белорусско-польскую границу поддержать мигрантов

Российская певица Зара приехала на белорусско-польскую границу, чтобы поддержать мигрантов. Она решила посетить центр «Брузги», где располагаются беженцы, намеревающиеся пересечь границу Белоруссии и Польши, сообщает Sputnik Беларусь.

Ситуация на границе многих не оставила равнодушными. Я приняла решение вместе с братом приехать, поздравить с новогодними праздниками, поддержать, — заявила артистка.

Певица привезла с собой около тонны тёплых вещей и новогодних подарков.

Ранее Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задержанных нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией.

В настоящее время на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч беженцев в надежде попасть в страны ЕС. Польские силовики вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.

Президент Александр Лукашенко пообещал, что до конца этого года Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе. По его словам, власти будут просить мигрантов, которые находятся в стране по туристической визе, вернуться обратно, «потому что гуманитарного коридора не будет».

По словам иракских беженцев, в ноябре несколько десятков человек отправились из Минска на белорусско-польскую границу. Это было не то место, где образовался стихийный лагерь мигрантов. Белорусские пограничники просто пропустили их на нейтральную полосу в лесу, где они прятались три дня, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны.