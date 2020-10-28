Запад нашёл для Крыма другую опору

Ещё одна страна выразила готовность присоединиться к так называемой «Крымской платформе», идею создания которой активно продвигает украинское руководство с мифической целью возвращения полуострова. На сей раз Киев заручился поддержкой Лондона: ранее о возможности своего участия в инициативе заявляли Вашингтон и Анкара. Однако несмотря на вовлечённость в процесс таких мощных игроков, потенциал у «платформы» ничтожен: Россия на уступки не пойдёт, а новая площадка по своим задачам дублирует то, что уже есть.

До сих пор основным форматом переговоров относительно ситуации на Украине остаётся так называемый Минский процесс, в котором задействована «нормандская четвёрка»: Берлин, Киев, Москва и Париж. Однако на этом треке стороны занимаются лишь урегулированием в Донбассе. Украинское руководство уже предпринимало попытки расширить «нормандский формат» до «будапештского», то есть привлечь представителей стран, подписавших Будапештский меморандум (Великобритании и США), — это позволило бы поднять вопрос территориальной целостности Украины в крымском контексте, — но безуспешно, из-за понятной позиции Кремля.

По словам президента Владимира Зеленского, он пытался затронуть вопрос принадлежности Крыма и непосредственно в рамках минского переговорного процесса. Москва вновь ожидаемо отказалась от каких-либо обсуждений на данную тему.

Мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет, — отмечал в этом контексте украинский лидер. — <...> Кроме санкций... больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то ещё? Да.

«Чем-то ещё», согласно планам Киева, должна стать так называемая «Крымская платформа». В рамках этой переговорной площадки предполагается обсуждение на международном уровне статуса полуострова и путей его возвращения в состав Украины. О готовности присоединиться к инициативе до недавнего времени заявляли США, а также Турция. Теперь к ним примкнула Великобритания. Посол Соединённого Королевства на Украине Мелинда Симмонс, в частности, отметила , что её страна ждёт дальнейшего диалога по «Крымской платформе» и настаивает на территориальной целостности Украины.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам замглавы украинского МИД Эмине Джапаровой, предполагаемый формат будет не столько классической переговорной площадкой, сколько «экосистемой мероприятий», причём по самым разным линиям: от ООН до НАТО. На февраль уже запланирован Крымский саммит на уровне государственных лидеров, которые должны будут подтвердить единство своих позиций и договориться о дальнейшем давлении на Россию.

Впрочем, цель таких амбициозных планов не совсем ясна. Консолидированная санкционная политика со стороны Евросоюза в отношении РФ реализуется ещё с 2014 года, США регулярно продлевают существующие санкции и иногда вводят новые, что никоим образом не влияет на позицию Кремля по крымскому вопросу (собственно говоря, для Москвы в данном случае и вопроса-то нет).

Конечно, логично предположить, что Киев, привлекая к своей инициативе крупных международных игроков, желает лишний раз продемонстрировать поддержку мирового сообщества и «стравить» между собой влиятельнейшие державы. Но даже такой расчёт со стороны украинских властей выглядит наивным. Отношения Москвы с Вашингтоном и без того крайне обострённые, причём далеко не только Крымом (к этому фактору добавляются и постоянные обвинения во вмешательстве в выборы, и пробуксовывающие переговоры по ограничению вооружений, и многое другое), в Лондоне уже почти все политические силы настроены откровенно антироссийски, а с Анкарой Кремль связан иными проблемами (в Сирии, Ливии) и потому сдержанно реагирует на высказывания турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, давно и чётко обозначившего свою позицию по полуострову.

В этих условиях, даже если «Крымская платформа» будет в каком-то виде реализована, практических результатов от этой инициативы ждать не стоит. Москва продолжит игнорировать любые претензии на полуостров, украинские партнёры (или те, кого в Киеве таковыми считают) будут выражать солидарность с Зеленским, а сам он, в лучшем случае, лишь немного улучшит свой проседающий рейтинг. Но и то едва ли надолго: придя к власти с обещаниями мира в Донбассе, он пока так и не добился окончания там боевых действий и перехода территорий под полный контроль властей Украины. На этом фоне эффект от бодрой риторики в связи с Крымом для электората будет смазан.