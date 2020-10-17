В Крыму предостерегли Турцию от вступления в «антикрымский союз»

https://static.news.ru/photo/297ff826-1112-11eb-b790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Анкара допустит серьёзную стратегическую ошибку, если примет предложение Киева войти в так называемую Крымскую платформу. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность принять участие в проекте «Крымская платформа». Задача проекта — возвращение вопроса принадлежности Крыма на «высший политический дискурс».

Если Турция на самом деле примкнёт к так называемому киевскому проекту «Крымская платформа», который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьёзную стратегическую ошибку, — заявил Гемпель РИА Новости.

По его словам, Турция рискует не только потерять надёжного партнёра в лице России, но и перестать быть привлекательным местом для российских туристов. Крымский депутат также выразил уверенность, что вскоре полуостров станет более привлекателен для отдыхающих, чем турецкие курорты.

29 сентября президент Зеленский в очередной раз заявил, что официальный Киев настаивает на инициативе относительно создания новой международной площадки по Крыму.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013-го — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому вопросу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины, писал NEWS.ru.