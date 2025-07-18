Военэксперт предсказал судьбу возможной десантной операции ВСУ в Крыму

Вооруженные силы Украины, даже если захотят, не смогут провести десантную операцию в Крыму, так как у них нет достаточно вооружений, людей и резервов, рассказал NEWS.ru независимый военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, Киев не сможет организовать снабжение группировки войск на полуострове.

Десантная операция ВСУ в Крым находится за гранью реальности, потому что нет достаточного количества средств для ее осуществления. А самое главное — нет средств поддержки в хоть сколько-нибудь значительном количестве. Стоит помнить, что десант нуждается в боеприпасах, продовольствии, топливе, расходных материалах, технической поддержке. В случае Украины — организовать снабжение на таком уровне нереально, — заявил Шурыгин.

По его мнению, если ВСУ вдруг начнут десантироваться в Крым на любом участке, то «это будет дорога в один конец», это будет просто пропагандистская авантюра. Кроме того, указал эксперт, у Киева сейчас практически нет нормального количества резервов, которые могли бы быть для этого использованы.

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили подготовку высадки морского десанта ВСУ в Крыму. Уточняется, что украинская армия намеревалась нанести удар по пункту дислокации российских сил на побережье полуострова. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.