Тема всемогущей «руки Кремля» то и дело всплывает не только в США, где президента Дональда Трампа давно обвиняют в связях с Москвой, но и в Великобритании. Министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб заявил, что у правительства страны есть доказательства российского вмешательства в прошлогодние всеобщие выборы. Впрочем, из слов дипломата неясно, какие именно силы могли стоять за этим, и непонятно, в чём, собственно говоря, интерес России.

Слухи о возможном «российском участии» в британских всеобщих выборах 2019-го ходили как до самого голосования, так и после него. Однако теперь об этом официально заявил глава Форин Офис (аналог МИД в Великобритании) Доминик Рааб. В письменном докладе, поданном им в парламент, дипломат отметил, что правительство провело «всесторонний анализ» ситуации.

Почти наверняка российские акторы стремились вмешаться во всеобщие выборы 2019 года посредством распространения в Интернете незаконно добытых правительственных документов, — подчеркнул Рааб.

Под упомянутыми документами министр подразумевает проект американо-британского торгового соглашения. Его «слили» в Сеть неизвестные лица в прошлом году. Джереми Корбин, занимавший тогда пост главы Лейбористской партии, пытался использовать его против своих оппонентов — консерваторов. Дело в том, что в проекте документа содержалось немало пунктов, выставляющих правящую партию тори в невыгодном свете. В частности, он предполагал продажу части активов NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) американской стороне.

Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По версии Рааба, «популяризации» документа способствовали некие российские силы. Когда проект договора лишь появился в Интернете, он не привлёк большого внимания, но затем кто-то начал активно продвигать его на разнообразных ресурсах. Сейчас идёт расследование, подчеркнул дипломат, поэтому говорить что-то более конкретное преждевременно.

История действительно вызывает множество вопросов. «Слив» объективно был выгоден лейбористам, чем они и воспользовались. При этом сам Корбин неоднократно говорил о недопустимости вмешательства России в британскую политику и активно продвигал точку зрения о том, что Кремль выступает на стороне консерваторов. В этом контексте официальной Москве просто незачем было бы скрытно подыгрывать Лейбористской партии.

Противники тори уже высказали предположение, что заявление Рааба в парламенте и форсирование темы «руки Кремля» консерваторами связаны со скорой публикацией доклада о «российском вмешательстве» в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Парламентский комитет по безопасности сообщил, что документ будет опубликован до 22 июля этого года. Доклад может нанести серьёзный удар по Консервативной партии, если будет содержать доказательства того, что Москва помогала провести решение по Brexit. Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее уже заявлял, что Россия не вмешивалась в процесс референдума, однако подозрений лейбористов это не развеяло.

Заявление Рааба может быть связано не только с внутриполитическим противостоянием в Великобритании, но и с более широкой информационной кампанией. Так, по данным британской прессы, Центр кибербезопасности Соединённого Королевства сообщил, что Россия совершила хакерскую атаку с целью похитить данные о разработках вакцины от COVID-19. Это заявление было поддержано представителями Центра безопасности коммуникаций Канады и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. При этом никто не уточнил, была ли предполагаемая российская атака успешной.

В Москве пока не отреагировали на эти сообщения, а вот заявление Рааба глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «очередной русофобской чушью», которая может осложнить двусторонние отношения.