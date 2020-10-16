Эрдоган снова заявил о непризнании Крыма российским

https://static.news.ru/photo/9568489c-0fda-11eb-9058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Анкара не признаёт и не признавала воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Свою позицию он обозначил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 16 октября.

Воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма, — цитирует Эрдогана «Интерфакс».

Турецкий лидер также рассказал, что на данный момент ведётся работа по реализации проектов по строительству жилья для крымских татар и мечети в Киеве. До этого, в феврале 2020 года, Эрдоган уже говорил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины и не признаёт воссоединения Крыма с РФ.

Кроме того, во время поездки Зеленского в Турцию стороны поставили свои подписи под рамочным военным соглашением между странами, однако его текст пока не обнародован.

Как писал NEWS.ru, ранее Крым призвал Киев перестать относиться к жителям региона как к крепостным.