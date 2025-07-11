Захарова напомнила Мерцу, сколько Запад должен России за всю историю Захарова предложила Мерцу посчитать, сколько должен Запад России с 1918 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу сколько Запад должен компенсировать России за конфликты ХХ века. Так она прокомментировала заявление немецкого лидера о том, что Россия якобы должна выплатить Украине €500 млрд на покрытие убытков.

Может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? — написала она.

Захарова напомнила о западной интервенции 1918–1922 годов и преступлениях экспедиционных сил Антанты, а также предложила свести баланс по Второй мировой войне, включая компенсации за освобождение и восстановление европейских стран. Кроме того, она подчеркнула, что и распад СССР оказался дорогостоящим, и, учитывая признание западных чиновников в причастности к этому процессу, есть основания «доставать калькулятор».

Ранее Захарова заявила, что посольству ФРГ в Москве стоит извиниться за публикацию в своем официальном канале карты послевоенных границ в Европе с искаженным госфлагом СССР. По ее словам, вместо государственного флага СССР был использован «некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа Национал-большевистской партии» (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, ликвидирована по решению суда).