«Ситуация тревожная»: Лавров рассказал, во что превращаются Европа и ФРГ Лавров: ФРГ и Европа при их лидерах превращаются в подобие «Четвертого рейха»

ФРГ вместе с остальной Европой при нынешних лидерах вырождается в подобие «Четвертого рейха», заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы», опубликованной в «Российской газете». По его мнению, ситуация складывается «более чем тревожная» и ОБСЕ вряд ли чем-то поможет.

Глава дипведомства напомнил, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерениях собрать €800 млрд якобы на оборонные нужды, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц тем временем выразил готовность вооружать Германию.

Больше всех позволяет себе высказываться по данному вопросу немецкий канцлер, который призывает вооружать Германию, заниматься вопросом о всеобщей воинской повинности, вновь, видимо, как перед Первой и Второй мировыми войнами, создавать самую сильную регулярную армию в Европе, — констатировал министр.

Кроме того, Лавров выразил мнение, что Москва и Вашингтон не имеют взаимного уважения как СССР и США в холодную войну, в настоящий момент Европа «остервенела». Лавров уверен, что европейские страны используют Украину, чтобы попытаться навредить России. Ради этой цели западные власти влили в Киев сотни миллиардов евро, считает он.

Также дипломат предположил, что Россию в ближайшие годы ожидает много сложностей в связи с растущими угрозами, в том числе из-за Североатлантического альянса. Еще далеко не все закончилось в Сирии, Ливии и Ираке, добавил он.