Запад заблокировал работу по российской резолюции о санкциях против КНДР

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Василий Небензя

Страны Запада заблокировали работу по российско-китайскому проекту резолюции об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи, рассказал РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, это было сделано безосновательно и под надуманным предлогом.

Западный блок под надуманными предлогами заблокировал работу над подготовленным российской и китайской делегациями проектом гуманитарной резолюции по КНДР. Такое деструктивное поведение не может рассматриваться иначе, как нарушение духа резолюций Совета, — сказал дипломат.

Проект резолюции РФ и КНР по санкциям в отношении Северной Кореи был внесен в Совбез ООН в 2021 году. В нем отмечалось, что на тот момент КНДР с 2017 года не проводила ядерные испытания, ввела на них мораторий и на пуски межконтинентальных ракет. В связи с этим предлагалось частично снять ограничения с учетом тяжелого экономического положения КНДР и жизненных условий в стране.

Небензя отметил, что проявляемую Северной Кореей сдержанность Запад не оценил. Ослабления санкций не произошло, более того, КНДР грозят еще более жесткими ограничениями.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Россия не станет отменять санкции против Северной Кореи, вопреки дружественным отношениям. При этом он выразил надежду, что ограничения никак не помешают Москве и Пхеньяну развивать двусторонние отношения.