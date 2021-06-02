Захарова высказалась о досрочном выводе войск США из Афганистана

https://static.news.ru/photo/5cc9cef6-c3b8-11eb-8aec-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army's/flickr.com

Вашингтон допускает «экспресс-вывод» американских войск из Афганистана в июле 2021 года, несмотря на решение главы Белого дома Джо Байдена сделать это в сентябре. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с NEWS.ru прокомментировала этот план США , а также оценила то, как он скажется на ситуации в Афганистане.

Прежде всего, США официально не подтверждают информацию о сокращении сроков вывода войск. В качестве ориентира по-прежнему фигурирует 11 сентября, — отметила дипломат.

По её словам, американцы ускоренно сворачивают своё военное присутствие в стране, что всё-таки может свидетельствовать о раннем завершении процесса. Так, к настоящему моменту выведено до 1/2 персонала и техники.

Захарова считает, что уход иностранных войск из Афганистана и осуществление инклюзивного процесса национального примирения будут необходимыми условиями для стабилизации ситуации и установления долгосрочного мира в этой стране.

Что касается того, насколько форсированный процесс вывода иностранных войск отвечает интересам стабильности и безопасности ИРА (Исламская Республика Афганистан. — NEWS.ru) , полагаем, что данный вопрос должен быть адресован в первую очередь властям Исламской Республики, — отметила дипломат.

Уже с апреля США начали вывод своего контингента из Афганистана. Дополнительные ресурсы были направлены в Южную Азию, чтобы обезопасить этот процесс. В Пентагоне рассчитывают его к осени, что намного позже срока, установленного сделкой в Катаре, между предыдущей администрацией президента США и запрещённым в России движением «Талибан».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что к 11 сентября Вашингтон выведет из Афганистана всех своих военных. Останутся лишь необходимые для охраны американского посольства в Кабуле.