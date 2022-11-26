Захарова сообщила об исходе российских дипломатов из недружественных стран Захарова: в ряде недружественных стран осталось по два российских дипломата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

В ряде недружественных стран осталось не более двух российских дипломатов. Об этом рассказала в эфире телеканала ТВЦ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что эти сотрудники помогают находящимся в этих странах россиянам и способствуют сохранению экономических связей.

У нас в тех странах, в основном речь идет про страны Евросоюза и те страны, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас есть страны, в которых всего один-два дипломата, — сказала Захарова.

Она пояснила, что работа дипломатов необходима, так как они помогают живущим или приезжающим в эти страны россиянам и организациям, а также помогают сохранению экономических связей.

Также в ходе своего выступления Захарова заявила, что лидеры стран Европы сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису. По ее мнению, теперь осталось убедить жителей Евросоюза в том, что все происходящее делается исключительно в их интересах.

Захарова добавила, что европейские политики «хорошо поработали» в рамках инцидента на «Северных потоках». Она подчеркнула, что Запад признал произошедшее терактом, но призвал не торопиться с выводами, однако последнего не придерживаются, когда «есть заказ на обвинение России».