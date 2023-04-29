Захарова поинтересовалась, откроют ли в Киеве магазины по продаже марихуаны Захарова заподозрила США в планах инвестировать $25 млн в торговлю марихуаной на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, не является ли открытие магазинов по продаже марихуаны в Киеве целью подписания делегацией США договора с президентом Украины Владимиром Зеленским об инвестициях на $25 млн. Дипломат написала об этом в своем Telegram-канале, комментируя визит американской делегации в украинскую столицу. Как сообщала посол США в Киеве Бриджит Бринк, средства выделят «для помощи быстро развивающемуся малому и среднем бизнесу».

Это что такое за «малый и средний бизнес» на $25 млн сейчас заколосится на Украине? Откроют на Банковой магазины по продаже марихуаны, как в Нью-Йорке? — поинтересовалась Захарова.

Делегация США прибыла в Киев 29 апреля. Американский посол сообщала, что в столицу Украины в том числе прибыли глава корпорации по финансированию международного развития (DFC) Скотт Нейтан, замглавы Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин Макки и помощник координатора Госдепа в Европе Мария Лонги. Целью поездки Бринк назвала подписание с Зеленским договора об инвестициях на $25 млн.

Перед этим, 24 апреля, Захарова в ходе поездки в США на заседание Совета безопасности ООН удивилась, увидев социальную рекламу марихуаны в Нью-Йорке. На рекламном плакате, размещенном на крыше автомобиля такси, было написано: «Первый раз — не страшно».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины о планах наступления на Крым и возможном десятилетнем продолжении конфликта являются «сумраком пропитанного наркотиками сознания». Медведев также отнес высказывания Зеленского к «бреду неуверенности» и «общей стойкой паранойе». По мнению политика, чтобы «наркоманские бредни» руководителя соседней страны не превратились в реальность и боевые действия не затянулись надолго, необходимо «окончательное низложение нацистского режима в Киеве» с полным уничтожением личного состава и военной техники ВСУ, а также актами возмездия в отношении ключевых украинских чиновников, где бы они ни находились.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.