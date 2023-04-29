Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил в своем Telegram-канале просьбы главы Украины Владимира Зеленского у Запада передать Киеву больше оружия и прочие заявления в рамках спецоперации с собачьим лаем. Медведев убежден, что мольбы Зеленского об оружии, заявления о наступлении на Крым и боевые действия, растянутые на десятилетний срок — это «противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания, бред неуверенности, давление на своих благодетелей и общая стойкая паранойя» вместе взятые.